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Новости. Общество
09:44, 21 Мая 2019
фото: Ирина Маленкина / Костроматурс

Вепсы получили право досрочного выхода на социальную пенсию

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В список территорий проживания малочисленных народов Севера для установления социальной пенсии по старости включен Прионежский район Карелии.

С 1 мая вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с которым  вепсы включены в перечень коренных малочисленных народов Севера. Принятый документ дает вепсам право на досрочное назначение социальной пенсии по старости. Об этом сообщает карельское отделение Пенсионного фонда страны.

"С 1 января 2019 года, в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, общероссийский возраст для назначения социальной пенсии по старости  установлен на уровне 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин (с учетом переходного периода). С 1 мая вепсы получили право становиться получателями социальной пенсии: с 50 лет – женщины и с 55 лет – мужчины. При достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, наличии необходимого стажа и необходимого количества пенсионных баллов, представители вепсского народа могут обратиться за назначением страховой пенсии по старости взамен социальной", - информирует ПФР.

В список районов проживания малочисленных народов Севера для установления социальной пенсии по старости включен Прионежский муниципальный район Республики Карелия, где находятся Шокшинское, Шелтозерское и Рыборецкое вепсские сельские поселения.Обязательным условием для получения социальной пенсии является проживание представителя вепсского народа на указанной территории.

Кроме того, выплата социальной пенсии производится только неработающим гражданам. В случае трудоустройства ее выплата приостанавливается.

Размер выплаты, на которую смогут претендовать представители вепсов, которым будет установлена социальная пенсия в 2019 году, составит 8846 рублей (социальная пенсия по старости с районным коэффициентом и социальной доплатой).

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Комментарии

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однозначно
2019-05-21 10:45:10
Полноценные народы в льготах не нуждаются. Вепсам самим то не обидно, что их содержат в резервации и туристам за деньги показывают ?
zanoza
2019-05-21 10:27:11
Попробуй проживи на эту социальную пенсию в размере 8 846 руб. "Позаботились" о малочисленном населении, однако.
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