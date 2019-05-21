Вепсы получили право досрочного выхода на социальную пенсию

В список территорий проживания малочисленных народов Севера для установления социальной пенсии по старости включен Прионежский район Карелии.

С 1 мая вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с которым вепсы включены в перечень коренных малочисленных народов Севера. Принятый документ дает вепсам право на досрочное назначение социальной пенсии по старости. Об этом сообщает карельское отделение Пенсионного фонда страны.

"С 1 января 2019 года, в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, общероссийский возраст для назначения социальной пенсии по старости установлен на уровне 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин (с учетом переходного периода). С 1 мая вепсы получили право становиться получателями социальной пенсии: с 50 лет – женщины и с 55 лет – мужчины. При достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, наличии необходимого стажа и необходимого количества пенсионных баллов, представители вепсского народа могут обратиться за назначением страховой пенсии по старости взамен социальной", - информирует ПФР.

В список районов проживания малочисленных народов Севера для установления социальной пенсии по старости включен Прионежский муниципальный район Республики Карелия, где находятся Шокшинское, Шелтозерское и Рыборецкое вепсские сельские поселения.Обязательным условием для получения социальной пенсии является проживание представителя вепсского народа на указанной территории.

Кроме того, выплата социальной пенсии производится только неработающим гражданам. В случае трудоустройства ее выплата приостанавливается.

Размер выплаты, на которую смогут претендовать представители вепсов, которым будет установлена социальная пенсия в 2019 году, составит 8846 рублей (социальная пенсия по старости с районным коэффициентом и социальной доплатой).