Вера Брежнева рассказала об измене мужа

Вера Брежнева отреагировала на слухи о романе мужа с солисткой группы "ВИА Гра".

Информация о том, что Константин Меладзе неверен жене, потрясла поклонников звездной семьи. В СМИ пишут, что продюсер закрутил роман со своей подопечной – солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег.

Жена композитора с юмором отнеслась к этим слухам, пишет Cosmopolitan.



Вера Брежнева восхитилась способностью мужа совмещать карьеру, воспитание детей, заботу о родных и близких с романом "на стороне".

"Он успевает руководить офисом meladzemusic, курировать 5 своих проектов, быть наставником в "Голосе", писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё, по словам прессы – погуливать с Эрикой! Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза!", – написала в Instagram звезда.