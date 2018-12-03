Вера Брежнева сдала тест на ВИЧ

Во Всемирный день борьбы со СПИДом певица в прямом эфире сделала тест, чтобы узнать свой ВИЧ-статус.

В 2014 году Вера Брежнева стала послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ (ЮНЭЙДС) для стран Восточной Европы и Центральной Азии, пишет Cosmopolitan.

Вера рассказала, что сейчас процедуру можно пройти не только в клинике, но и дома. Специальные экспресс-тесты теперь продаются в аптеке, и каждый может узнать свой ВИЧ-статус самостоятельно. Таким тестом воспользовалась Брежнева. Певица немного волновалась делать экспертизу перед 10-миллионной аудиторией. В итоге тест показал отрицательный результат.