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Новости. Криминал
14:37, 30 Ноября 2018
фото: https://pixabay.com

Вербовавший в ряды ИГ* через соцсеть "ВКонтакте" житель Карелии получил четыре года колонии

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Московский окружной военный суд приговорил в четырем годам в колонии строго режима с ограничением свободы на год уроженца Чечни, жителя Карелии Ахмеда Эльсанукаева, который пытался создать ячейку запрещенной террористической организации "Исламское государство" в Карелии через соцсеть "ВКонтакте".

Как сообщила Business FM пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, Эльсанукаев был признан виновным в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности" (ч .1 ст. 205.2 УК РФ) и в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ либо интернета (ч.2 ст. 280 УК РФ).

"Дело Эльсанукаева было рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств, так как он полностью признал вину", - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что суд также наложил на Эльсанукаева запрет на администрирование сайтов. По ее словам, подсудимый ранее уже был судим и получил новый срок по совокупности двух приговоров.

"После оглашения приговора судья разъяснил осужденному, что он имеет право подать ходатайство об условно-досрочном освобождение по отбытию трех четвертей наказания, — добавила Жирнова. — Поскольку два года он отсидел, то уже в ноябре 2019 года у осужденного есть возможность это сделать".

10 апреля 2017 года Ахмед Эльсанукаев был приговорен Ленинским судом Грозного к трем годам лишения свободы за попытку участие в незаконном вооруженном формировании ( ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 208 УК РФ). Мужчина был задержан на выдержан на турецко-сирийской границе. Он направлялся в Сирию, чтобы вступить в ряды ИГ. По словам представителя суда, размещением материалов в соцсети и вербовкой граждан в НВФ Эльсанукаев занимался до задержания и до вынесения судом еще первого приговора.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

 

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