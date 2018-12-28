Вербовщик террористов обнаружен в колонии Карелии

Сотрудники ФСБ выявили вербовщика террористов в одной из колоний Карелии, сообщает ведомство.

"УФСБ по Республике Карелия во взаимодействии с УФСИН пресечена преступная деятельность гражданина РФ, отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений региона, осуществлявшего склонение других осужденных к участию в деятельности международной террористической организации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с июня по июль 45-летний мужчина, выходец из стран Среднеазиатского региона, проводил вербовочные беседы с осужденным одного из исправительных учреждений, что тот после освобождения выехал на территорию одной из стран Ближнего Востока для совершения преступлений террористического характера.

Следственным отделением УФСБ в отношении данного заключенного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК России), предусматривающей до 15 лет лишения свободы.