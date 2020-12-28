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Веревочный парк рядом с ТРК "ЛОТОС PLAZA" приглашает в гости

Новости. Экономика
16:19, 29 Декабря 2020
фото: © Norway Park Karelia
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Norway Park Карелия официально заявляет – заварушке на ватрушках в этом году – быть!

Дорогие друзья, рядом с ТРК "ЛОТОС PLAZA" мы уже подготовили трассы и приглашаем вас в наш парк на зимние покатушки! Для максимального удобства посетителей на склоне работает подъемник, прокат ватрушек и экипировки. Рядом расположены уютный ресторан "Базилик" и стрит-фуд кафе "SLICE'N'ROLL", где вы можете не только отдохнуть и выпить чаю, но и подкрепиться после активного катания,

В этом году погода отлично позаботилась о крутом зимнем отдыхе.

Режим работы:

Будни: с 13.00 до 21.00

Выходные с 10.00 до 21.00.

Режим работы в канун Нового года: 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 15:00 до 21:00.

Рядом с ТРК ЛОТОС PLAZA! Не пропусти веселые зимние забавы!

 

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