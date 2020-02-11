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Верховный суд хочет передать судам присяжных дела против предпринимателей

Новости. Общество
16:58, 11 Февраля 2020
фото: Кадр из к/ф «12».
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Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности.

Об этом заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции.

По его мнению, присяжным можно передать дела, где не содержится сведений, составляющих гостайну.

Суды присяжных в прошлом году вынесли от 20% до 26% оправдательных приговоров. На счету профессиональные судей всего 1% оправдательных приговоров.

Какие еще послабления готовятся по уголовным  делам  в сфере предпринимательской деятельности, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-11 18:13:22
Ветеран, где только их взять этих присяжных. Ранее не судимых, в трезвом уме да полном здравии
Ветеран
2020-02-11 18:01:59
Правильное решение будет, и присяжные заработают...
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