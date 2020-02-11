Верховный суд хочет передать судам присяжных дела против предпринимателей

Суды присяжных в прошлом году вынесли от 20% до 26% оправдательных приговоров. На счету профессиональные судей всего 1% оправдательных приговоров.

Какие еще послабления готовятся по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".