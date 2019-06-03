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Новости. Общество
15:04, 03 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Верховный суд Карелии ищет главбуха

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Верховный суд республики объявил конкурс на замещение должности начальника финансово-бухгалтерского отдела - главного бухгалтера.

Информация об этом содержится на сайте суда.

Соискатель должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующее профилю деятельности. Стаж претендента должен быть не менее двух лет. Также предполагается, что соискатель будет обладать "профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей".

Последний день приема документов – 24 июня.

Конкурсные процедуры будут проводиться в форме тестирования на соответствие квалификационным требованиям (профессиональные знания, знание русского языка, Конституции страны и основ конституционного устройства, законодательства о гражданской службе; законодательства России о противодействии коррупции) и индивидуального собеседования.

"При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой деятельности. Победитель определяется по результатам проведения конкурсных процедур открытым голосованием членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании", - отмечается на сайте суда.

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