Верховный суд Карелии ищет помощника судьи

Объявление о вакантной должности помощника судьи появилось на сайте Верховного суда Карелии.

Верховный Суд республики Карелия объявил об открытой вакансии помощника судьи судебной коллегии по гражданским делам.

Сообщается, что для замещения должности помощника необходимо наличие высшего профессионального образования по специальности "юриспруденция" (бакалавриат, специалитет, магистратура). Требования к стажу соискателя не предъявляются.

На сайте суда указано, что в соответствии с федеральным законодательством при назначении на должность помощника судьи конкурс не проводится.