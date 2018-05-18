Верховный суд Карелии не счел трехнедельное отключение горячей воды незаконным

Иск Управления Роспотребнадзора из-за прошлогоднего отключения горячей воды в Петрозаводске больше, чем на две недели, суд не удовлетворил.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии, ведомство подало в суд иск на ПАО "ТГК-1", которое летом 2017 года отключило в Петрозаводске горячую воду больше, чем на 14 дней. Верховный суд Карелии оставил иск без удовлетворения, поскольку срок приостановления горячего водоснабжения до 21 календарного дня в 2017 году был согласован с администрацией Петрозаводского городского округа.

Одновременно Управление напоминает, что согласно информации, размещенной 15 мая на официальном сайте администрации Петрозаводска, срок отключения горячего водоснабжения в столице Карелии в 2018 году не превысит 14 дней. В большинстве районов города для проведения профилактических работ на инженерных сетях централизованное горячее водоснабжение будет прекращено на период с 7 по 21 июня. В этот срок горячей воды не будет в домах Центра, Привокзального района, Сулажгоры, в районах Октябрьского и Первомайского проспектов, Голиковки, Зареки, Кукковки, Древлянки, Перевалки, Рыбки, Пятого поселка, в районе Радиозавода. С 6 по 20 июня горячее водоснабжение приостановят в микрорайонах Соломенное, Пески, Птицефабрика. С 9 по 18 июля горячая вода будет отключена на Ключевой (1, 2, 3 микрорайоны и 4-й по ул. Кемской).