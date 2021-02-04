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Верховный суд Карелии оставил под стражей обвиняемого во взятке Боднарчука

Новости. Общество
17:00, 05 Февраля 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Верховный суд Карелии оставил в силе решение петрозаводского суда о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука до 16 февраля включительно.

В пятницу 5 февраля апелляционная инстанция Верховного суда республики оставила без изменений решение судьи петрозаводского городского суда Олега Грабчука, 15 января продлившего арест председателя Петросовета Геннадия Боднарчука еще на месяц, до 16 февраля включительно. При этом Верховный суд, как ранее городской, отклонил ходатайство троих адвокатов Боднарчука о назначении ему домашнего ареста либо внесения залога в три миллиона рублей.

Напомним, что предварительное следствие карельского Следкома обвиняет 49-летнего Геннадия Боднарчука в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса РФ). Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, по версии следствия, передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев. В этой связи напомним, что 23 декабря прошлого года судья Роман Парамонов признал заключившего досудебное соглашение со следствием Матвеева виновным в получении четырехмиллионной взятки от строителей и приговорил к 3,5 года лишения свободы и штрафу в 20 миллионов рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Поскольку ни поддерживавшая обвинение республиканская прокуратура, ни защита Матвеева в положенный срок этот приговор не обжаловали, 12 января он вступил в законную силу.

16 февраля уже приближается, поэтому можем предположить, что накануне этой даты следствие направит в суд очередное ходатайство о продлении ареста Геннадия Боднарчука. Тем более, что, по имеющейся у "Столицы на Онего" неофициальной информации, в его уголовном коррупционном деле скоро могут появиться новые эпизоды.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-02-05 17:56:18
Свободу Боднарчуку ! Гена борись
Тина
2021-02-05 17:26:38
Завтра народ на улицу выбежит ,митинговать!? Или как?
Или ещё за кем то придут скоро?
Гость
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