Верховный суд Карелии оставил в силе штраф депутату Слабуновой

Карельский парламентарий была оштрафована в феврале на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации Вооружённых Сил РФ».

Судья Верховного суда Карелии Станислав Щепалов отклонил сегодня апелляционную жалобу депутата республиканского парламента от партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой и её защитника Александра Кобринского на постановление Петрозаводского городского суда от 2 февраля, который оштрафовал парламентария на 30 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП. Таким образом, решение о штрафе Слабуновой за «дискредитацию Вооружённых Сил РФ» оставлено в силе.

Рассмотрение жалобы проходило без участия депутата. Её интересы на заседании представляли юрист из Санкт-Петербурга Александр Кобринский и адвокат из Петрозаводска Наталия Чернова. После оглашения судебного решения Александр Кобринский назвал его «заранее согласованным».

Напомним, поводом для привлечения Слабуновой к административной ответственности послужило заявление её коллеги по депутатскому корпусу из «Единой России» Леонида Лиминчука в правоохранительные органы. Лиминчуку не понравилось выступление оппозиционного депутата на одном из заседаний парламентского комитета осенью прошлого года.

Как заявила сразу после оглашения постановления депутат Слабунова, это решение было ожидаемым, но не юридическим, а политическим. Она сообщила журналистам, что обжалует вынесенное решение не только для того, чтобы доказать свою невиновность, но и для того, чтобы в «анналах истории остались все доказательства абсурдности того, что происходит сейчас в Карелии и в России в целом».