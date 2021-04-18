Верховный суд Карелии оставил за решеткой хозяина торгового центра "Ягуар"

В апелляционной жалобе в Верховный суд Карелии обвиняемый в даче взятки предприниматель Гусейн Мамедов просил назначить ему домашний арест.

Как ранее сообщала "Столица на Онего", 54-летний предприниматель Гусейн Мамедов обжаловал решение петрозаводского суда, 12 марта арестовавшего его до 9 мая. В апелляционной жалобе в Верховный суд республики Гусейн Мамедов, ссылаясь на проблемы со здоровьем, просил заменить ему содержание под стражей на домашний арест.

Однако на заседании апелляционной инстанции Верховного суда РК было решено оставить решение петрозаводского суда в силе. Таким образом, Гусейн Мамедов остался под стражей.

В настоящее время он содержится в ПФРСИ (помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора) исправительной колонии № 9 Петрозаводска. По имеющейся у нашего издания информации, в начале мая карельский Следком намерен ходатайствовать перед судом о продлении ареста Гусейна Мамедова еще на два месяца. Расследует это уголовное дело следователь по особо важным делам Следкома Дмитрий Комиссаров.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче взятки 200 тысяч рублей наличными (ст.291 ч.4 УК РФ) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который эти деньги не взял. Это произошло 20 октября прошлого года, незадолго до открытия торгового центра "Ягуар", который начинали строить как физкультурно-оздоровительный комплекс. По имеющейся информации, на допросе написавший явку с повинной Гусейн Мамедов сообщил, что, давая деньги Перову, он хотел отблагодарить его за открытие "Ягуара".

Оперативное сопровождение этого уголовного дела ведут сотрудники УФСБ Карелии, организовавшие видеозапись передачи Мамедовым денег Перову.

Ранее сообщалось, что на месте бывшего мини-рынка "Ягуар" на улице Древлянка, вместо физкультурно-оздоровительного центра появился одноименный торговый комплекс, где торгуют одеждой, бытовой химией, товарами на каждый день и т.д. И только в одном небольшом помещении открыта фитнес-студия. Между тем, власти неоднократно заверяли жителей Петрозаводска, что на улице Древлянка будет построен не торговый, а физкультурно-оздоровительный объект. Однако ФОК так и остался на бумаге.