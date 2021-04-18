Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бродячие собаки загрызли 4-летнего мальчика, игравшего во дворе 6
18.04.2021 19:46
От коронавируса умерла 80-летняя жительница Петрозаводска, которая не обращалась к врачам 1
18.04.2021 09:29
Почти 46 тысяч фактов превышения скорости зарегистрировали приборы фотофиксации на дорогах Карелии 1
18.04.2021 14:50
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных? 3
18.04.2021 16:25
В здании министерства образования Карелии уже год не могут отремонтировать вход (ФОТОФАКТ) 20
18.04.2021 13:20
После ремонта и переоборудования больницы в Муезерском районе снизилась смертность населения 6
18.04.2021 16:53
Легковой автомобиль заехал под маршрутный автобус с пассажирами в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
18.04.2021 11:45

Верховный суд Карелии оставил за решеткой хозяина торгового центра "Ягуар"

Новости. Криминал
07:15, 19 Апреля 2021
Загрузка...

В апелляционной жалобе в Верховный суд Карелии обвиняемый в даче взятки предприниматель Гусейн Мамедов просил назначить ему домашний арест.

Как ранее сообщала "Столица на Онего", 54-летний предприниматель Гусейн Мамедов обжаловал решение петрозаводского суда, 12 марта арестовавшего его до 9 мая. В апелляционной жалобе в Верховный суд республики Гусейн Мамедов, ссылаясь на проблемы со здоровьем, просил заменить ему содержание под стражей на домашний арест.

Однако на заседании апелляционной инстанции Верховного суда РК было решено оставить решение петрозаводского суда в силе. Таким образом, Гусейн Мамедов остался под стражей.

В настоящее время он содержится в ПФРСИ (помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора) исправительной колонии № 9 Петрозаводска. По имеющейся у нашего издания информации, в начале мая карельский Следком намерен ходатайствовать перед судом о продлении ареста Гусейна Мамедова еще на два месяца. Расследует это уголовное дело следователь по особо важным делам Следкома Дмитрий Комиссаров.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче взятки 200 тысяч рублей наличными (ст.291 ч.4 УК РФ) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который эти деньги не взял. Это произошло 20 октября прошлого года, незадолго до открытия торгового центра "Ягуар", который начинали строить как физкультурно-оздоровительный комплекс. По имеющейся информации, на допросе написавший явку с повинной Гусейн Мамедов сообщил, что, давая деньги Перову, он хотел отблагодарить его за открытие "Ягуара".

Оперативное сопровождение этого уголовного дела ведут сотрудники УФСБ Карелии, организовавшие видеозапись передачи Мамедовым денег Перову.

Ранее сообщалось, что на месте бывшего мини-рынка "Ягуар" на улице Древлянка, вместо физкультурно-оздоровительного центра появился одноименный торговый комплекс, где торгуют одеждой, бытовой химией, товарами на каждый день и т.д. И только в одном небольшом помещении открыта фитнес-студия. Между тем, власти неоднократно заверяли жителей Петрозаводска, что на улице Древлянка будет построен не торговый, а физкультурно-оздоровительный объект. Однако ФОК так и остался на бумаге.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Аналитика

16.04.2021 14:55
Тема недели
Глава Карелии: «Пандемия не отменяет курс на развитие республики» 10
Карельские парламентарии оценили работу главы Карелии Артура Парфенчикова и правительства в 2020 году.
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток 8
15.04.2021 14:20
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 4
12.04.2021 15:05
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
12.04.2021 14:30
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»