Верховный суд Карелии отменил штраф за "неправильные" таблички в автобусе

Верховный суд Карелии отменил решение Сегежского городского суда, оштрафовавшего предприятие по пассажирским автоперевозкам за наглядную информацию о требованиях безопасности.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, которая выступала в суде на стороне автоперевозчика.

Владелец компании пожаловался на действия инспектора Управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора), который составил протокол об административном правонарушении и возбудил дело об административном правонарушении.

Предприятие было привлечено к административной ответственности за отсутствие видеонаблюдения в салоне автобуса, а также за то, что по мнению инспекторов Ространснадзора, не обеспечило в наглядной и доступной форме информирование пассажиров о требованиях транспортной безопасности.

Решением Сегежского городского суда предприятие было признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением штрафа в сумме 200 тысяч рублей.

Почему Верховный суд отменил это решение, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".