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Новости. Общество
16:19, 06 Декабря 2018
фото: "Республика" / Николай Смирнов

Верховный суд Карелии подтвердил штраф для Котович

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Врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович должна выпалить 2 тыс. рублей штрафа за невыполнение требований прокурора.

Напомним, 23 октября городской суд Петрозаводска признал Людмилу Котович виновной по ст. 17.7 КоАП и оштрафовал ее на две тыс. рублей. Как следует из материалов дела, летом 2018 года прокуратура после сообщений СМИ решила проверить уличную торговлю в Петрозаводске. Надзорное ведомство обратилось с требованием в управление Роспотребнадзора о предоставлении специалиста для участия в проверке плодоовощной продукции. Специалист должен был взять пробы и провести исследования.

В своем ответе в прокуратуру представители управления Роспотребнадзора написали, что в проверке примет участие специалист-эксперт отдела санитарного надзора для оказания экспертной и консультационной помощи, но не для отбора проб и их исследования. Изъятие продукции, не соответствующей законодательству, и проведение лабораторных исследований проводится в рамках контрольно-надзорных мероприятий управления.

Представитель прокуратуры в горсуде пояснила, необходимый специалист выделен не был, что не дало возможность завершить проверку.

Людмила Котович со штрафом в две тыс. рублей не согласилась и направила жалобу в Верховный суд республики с просьбой отменить решение горсуда и прекратить административное дело. Представители прокуратуры республики требовали не удовлетворять жалобу и оставить в силе решение Петрозаводского суда, так как оно законное и обоснованное.

"Решением Верховного суда Республики Карелия от 6 декабря постановление Петрозаводского городского суда оставлено без изменения и вступило в законную силу", - сказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2018-12-06 16:27:27
Опять двадцать пять , и всё на те же грабли , как с Алихановым .
кир
2018-12-06 17:05:02
Ванёк, с фигурантом верно сделали. Только не довели до конца. Тот включил все свои ресурсы, а вы, болезные, не разумеете. А на Котович Людмилу всех собак повесить хотят. Хотя дело элементарное. Прикормленная мафия не хочет просто закрывать незаконных уличных торговцев своими силами, не переводя стрелки на надзорные органы.
ПлачУ и ПлАчу
2018-12-06 17:56:01
кир, твои же бабки и дрищут от орехов с уличных торговцев. А Котовой не мешало бы и в супермаркетах порядок навести - там сплошное старье и гнилье. А она свои 2 тыщи второй месяц оплакивает.
ПлачУ и ПлАчу
2018-12-06 17:54:32
кир, пусть с собаками и разбирается.
Если такая непонятливая, то можно переставить на того, кто с первого раза понимает и не транжирит бюджетные деньги, отвлекая по ерунде суды.
Гость
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