Верховный суд Карелии проверит приговор Нелидову

Верховный суд Карелии рассмотрит 22 мая апелляционные жалобы на приговор экс-главе Карелии Андрею Нелидову и бывшему депутату Ивану Романову .

Напомним, 2 марта Петрозаводский городской суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды. Ивану Романову с учетом приговора за педофилию назначен 21 год колонии строгого режима и 16,5 млн рублей штрафа.

Как установил суд, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

Защита и осужденные обжаловали приговор, направив жалобы в Верховный суд Карелии.

"Рассмотрение жалоб начнется 22 мая", - сказали "Столице на Онего" в суде.