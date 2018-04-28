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Новости. Общество
10:41, 28 Апреля 2018

Верховный суд Карелии проверит приговор Нелидову

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Верховный суд Карелии рассмотрит 22 мая апелляционные жалобы на приговор экс-главе Карелии Андрею Нелидову и бывшему депутату Ивану Романову .

Напомним, 2 марта Петрозаводский городской суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды. Ивану Романову с учетом приговора за педофилию назначен 21 год колонии строгого режима и 16,5 млн рублей штрафа.

Как установил суд, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.
Защита и осужденные обжаловали приговор, направив жалобы в Верховный суд Карелии.

"Рассмотрение жалоб начнется 22 мая", - сказали "Столице на Онего" в суде.

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Виталий
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Все думали взяточник уже в тюрьме, а оказывается ещё нет?
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