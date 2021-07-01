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Верховный суд Карелии рассмотрит сегодня жалобу на оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Новости. Общество
10:02, 02 Июля 2021
фото: коллаж: © gubdaily.ru, © Flashnord.com

Прокуратура обратилась в суд с апелляционном иском на оправдательный приговор по «сямозерскому делу» в отношении экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович.

«Сегодня коллегия из трех судей Верховного суда Карелии начнет рассматривать поданный прокуратурой иск на приговор суда первой инстанции по делу о халатности в отношении бывшего и действующего руководителей карельского управления Роспотребнадзора», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Верховного суда.

В пресс-службе суда апелляционной инстанции уточнили, что судебное заседание вряд ли ограничат одним днем.

Напомним, 30 марта в Петрозаводском городском суде завершилось оглашение приговора по делу о гибели 14 воспитанников лагеря «Парк-отель „Сямозеро“. На скамье подсудимых находились обвинявшиеся в халатности экс-руководитель управления Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко и нынешняя глава ведомства Людмила Котович. По решению судьи Марины Носовой Коваленко и Котович были оправданы.

Ранее защита просила суд полностью оправдать Котович и Коваленко, а гособвинение — назначить для экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович 6 лет колонии-поселения.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря „Парк-отель ‚Сямозеро‘ Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков — к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский горсуд.

Анатолий Коваленко и Людмила Котович не признавали вину.

Дело инструкторов лагеря ‚Сямозеро‘ на данный момент также повторно рассматривает горсуд Петрозаводска.

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Комментарии

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Изя
2021-07-02 10:56:54
Мешает Котович кому то то из регионалов , решили убрать руками правосудия ????))) :)
кир
2021-07-02 10:05:11
Ничего не будет, - сказал знающий кот.
Гость
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