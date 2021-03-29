В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов

В первом часу ночи судья Петрозаводского городского суда Марина Носова огласила оправдательный приговор экс-руководителю управления Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко и нынешней главе ведомства Людмиле Котович.

30 марта ближе к часу ночи в Петрозаводском городском суде завершилось оглашение приговора по делу о гибели 14 воспитанников лагеря "Парк-отель "Сямозеро". На скамье подсудимых находились обвинявшиеся в халатности экс-руководитель управления Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко и нынешняя глава ведомства Людмила Котович. По решению судьи Марины Носовой Коваленко и Котович были оправданы.

Об этом в беседе с корреспондентом "Столицы на Онего" рассказали адвокаты подсудимых Михаил Ямчитский и Николай Флеганов. Михаил Ямчитский представлял в суде интересы Анатолия Коваленко. Николай Флеганов защищал Людмилу Котович.

Оглашение приговора заняло более 11 часов.

Ранее защита просила суд полностью оправдать Котович и Коваленко, а гособвинение – назначить для экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович 6 лет колонии-поселения.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский горсуд.

Анатолий Коваленко и Людмила Котович не признавали вину.

Дело инструкторов лагеря "Сямозеро" на данный момент также повторно рассматривает горсуд Петрозаводска.