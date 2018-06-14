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Новости. Общество
06:40, 14 Июня 2018

Верховный суд Карелии сегодня рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Юрию Дмитриеву

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В Верховном суде Карелии 14 июня начнется рассмотрение апелляционных жалоб по резонансному делу историка и общественника Юрия Дмитриева.

Как пояснил "Столице на Онего" адвокат главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев, он намерен добиваться прекращения уголовного дела по обвинению в незаконном хранении деталей оружия.

Напомним, что прокуратура Петрозаводска также направила в Верховный суд апелляционное представление на приговор городского суда. В ведомстве считают, что выводы суда не соответствуют фактическим материалам дела. Кроме того, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова посчитала, что нарушен ряд положений уголовно-процессуального закона. В апелляционном представлении указано требование об отмене приговора в оправдательной его части.

В городском суде Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. Однако, он был оправдан.

Как ранее сообщалось, Дмитриеву было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

5 апреля судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил детали одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья.

Дмитриев и его адвокат заявляли, что снимки, которые есть в уголовном деле, представляют собой дневник здоровья приемной дочери.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.

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