Верховный суд Карелии сегодня вынесет решение по делу Дмитриева, предположил адвокат Перов

В Верховном суде республики продолжается рассмотрение апелляционных жалоб на решение горсуда Петрозаводска по делу исследователя сталинских репрессий Дмитриева, обвиняемого в педофилии.

"Судебные прения не завершены. Продолжаем. Осталось высказаться по существу дела во второй инстанции осужденному, защитнику. Все. Последнее слово и итоговое решение, я думаю, наверно, сегодня. Это было бы логично", - заявил защитник интересов потерпевших Игорь Перов.

Ранее поисковик Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

Приговор решили обжаловать все участники резонансного процесса.

Виктор Ануфриев, адвокат Юрия Дмитриева, попросил Верховный суд полностью оправдать осужденного.

Адвокат Игорь Перов, представляющий в суде интересы приемной дочери Юрия Дмитриева, заявил, что суд вынес слишком мягкий приговор по тяжкой статье. Кроме того, по мнению Перова, подлежит отмене оправдательный приговор по обвинению в изготовлении порнографии. Адвокат потребовал отправить дело на новое рассмотрение.

Не согласилась с приговором и прокуратура Петрозаводска, которая также внесла апелляционное представление на решение Петрозаводского горсуда.

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Гособвинение просило для Юрия Дмитриева 15-летний срок, а сторона защиты требовала полностью оправдать подсудимого.

Юрий Дмитриев вину не признает.