Верховный суд Карелии снял с апелляционного рассмотрения дело полицейских, ловивших «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова

Из-за недостатков в процессе подачи отдельных апелляционных жалоб Верховный суд Карелии снял с рассмотрения так называемое дело полицейских, которые обвинялись в халатности, но два раза были оправданы.

Судья Верховного судья Карелии Валерий Гирдюк, которому было поручено рассмотреть апелляционные жалобы потерпевших и прокурорское представление на оправдательный приговор судьи петрозаводского суда Олега Грабчука обвиняемым в халатности троим сотрудникам городской полиции, снял это уголовное дело с рассмотрения.

По имеющейся у «Столицы на Онего» информации, при ознакомлении с делом судья Гирдюк обнаружил недостатки в организации подачи отдельных апелляционных жалобах и для их устранения возвратил дело в петрозаводский суд. Как сообщили нашему изданию в горсуде, к настоящему времени имеющиеся недостатки уже устранены и, очевидно, вскоре дело снова будет возвращено в Верховный суд для рассмотрения.

Как ранее мы сообщали , 3 июня петрозаводский суд вынес оправдательный приговор троим полицейским карельской столицы, которые летом 2018 года не торопились искать ранее неоднократно судимого Антона Ипатова, жестоко избившего своего знакомого, вместе с которым они распивали спиртное. В итоге, Ипатов несколько месяцев оставался на свободе и, в конце концов напал с ножом на свою несовершеннолетнюю знакомую, после чего убил двух молодых, ни в чем не повинных хороших девушек.

Полицейские Ринат Гратий, Екатерина Хорина и Иван Воронов обвинялись в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц и смерти двоих девушек. Судья Олег Грабчук не нашел в действиях полицейских состава преступления и признал их невиновными. Таким образом, они уже во второй раз выслушали оправдательный приговор. До этого, в мае 2020 года, судья Александр Смирнов уже оправдывал полицейских. Однако его решение было изменено Верховным судом, направившим дело на новое рассмотрение в петрозаводский суд, где оно досталось другому судье Олегу Грабчуку, который вынес аналогичный оправдательный приговор.