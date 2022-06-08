Потерпевшие обжаловали оправдательный приговор по делу полицейских, ловивших «петрозаводского маньяка»

Прокурор также внесла представление на приговор суда, которым были оправданы обвиняемые в халатности сотрудники полиции, требуя его отмены.

Родственники двух убитых Антоном Ипатовым девушек, а также выжившая девушка, которой преступник нанес травмы, обжаловали приговор суда, которым были оправданы трое полицейских, принимавших участие в поисках Ипатова.

Прокурор, в свою очередь, внесла представление на оправдательный приговор суда, добиваясь его отмены. Избитый Ипатовым собутыльник, также проходивший в суде в качестве потерпевшего, жалоб не подавал. Об этом «Столице на Онего» сообщила адвокат Наталия Чернова, представляющая в суде интересы одной из потерпевших.

Соответствующие обращения рассмотрит Верховный суд Карелии.

Напомним, в Петрозаводске третьего июня городской суд вынес оправдательный приговор трем карельским сотрудникам МВД, которые летом 2018 года занимались поисками Антона Ипатова, жестоко избившего человека. Ранее судимый Ипатов в течение нескольких месяцев находился на свободе, пока сотрудники МВД занимались разнообразными проверками. В конце концов, он напал с ножом на свою несовершеннолетнюю знакомую и затем зарезал двух молодых девушек.

Полицейских Рината Гратия, Екатерину Хорину и Ивана Воронова обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц. Судья Петрозаводского горсуда Олег Грабчук не нашел в их деяниях состава преступления и признал фигурантов невиновными. Таким образом, они уже во второй раз выслушали оправдательный приговор. До этого, в мае 2020 года, судья Александр Смирнов уже оправдывал полицейских, однако дело ушло на пересмотр.