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Новости. Криминал
15:40, 05 Мая 2019
фото: © Егор Алеев/ТАСС

Верховный суд опубликовал статистику по взяткам

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Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей.

Это следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности, сообщают "РИА Новости".

Статистика составлена по приговорам судов, вступивших в законную силу в прошлом году. Так, за это время по статье о получении взятки осуждено 2167 человек, а по статье о мелком взяточничестве – 3722 человека (восемь из них ранее были судимы за аналогичные преступления).

Статья 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество" применяется к коррупционерам, которые получили не более 10 тысяч рублей, им не могут назначить наказание больше одного года заключения, предусмотрены также альтернативные виды наказания. В итоге в 2018 году 48 мелких взяточников приговорены к лишению свободы, 35 из них отделались условными сроками, 44 ограничили свободу, еще 1987 человек оштрафовали.

Более серьезная квалификация по статье 290 УК РФ "Получение взятки" предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, при этом особо крупным размером будет считаться взятка, превышающая 1 миллион рублей. Всего в 2018 году 446 взяточников отправились в колонии, 305 отделались условным сроком, штраф как основной вид наказания получили 297 осужденных.

За дачу взятки (статья 291 УК РФ) за прошлый год осуждено более полутора тысячи человек, из них отправились в колонии 250 человек. За посредничество было осуждено 270 человек, пишут "РИА Новости".

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Комментарии

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Мизантроп
2019-05-05 16:21:14
Мы уже усвоили, что пресловутая коррупция - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ империализма. Наш дорогой вечно живой Ильич
сто три года тому назад опубликовал работу "Империализм и раскол социализма", в которой, в частности, писал о таких свойствах империализма как "продажность, подкуп в гигантских размерах, панама всех видов"... Империализм - болезнь, а коррупция - только один из симптомов. Можно хоть на говно изойти, клеймя проклятых казнокрадов, можно продажных чиновников отстреливать и вешать без устали, но до тех пор, пока существует институт частной собственности на средства производства, до тех пор будет существовать продажность, будет править бал подкуп и вообще будет нам всем "панама", самых разных видов. Мы, сознательные великорусские пролетарии, выступаем за то, чтобы лечить болезнь, а не симптомы глушить. И любой грамотный врач с нами согласится.
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