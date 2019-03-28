Верховный суд оставил в силе приговор Косареву, осужденному за взятки на 5 лет строгого режима

Верховный суд Карелии оставил без изменения приговор в отношении бывшего председателя комитета по управлению Госимуществом Карелии Дениса Косарева, осужденного за взятки на 5 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте инстанции.

Установлено, что председатель Госкомитета Косарев совместно со своим заместителем Максимовым, уголовное дело в отношении которого также находится на рассмотрении в суде, в 2014-2015 гг. получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними государственных контрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, он признан виновным в хищении совместно со своим заместителем 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты за 2016 год руководителю подведомственного казенного учреждения.

В 2018 году данное уголовное дело уже рассматривалось Петрозаводским городским судом, экс-чиновник был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности.

Не согласившись с таким наказанием, прокуратура Петрозаводска оспорила приговор в Верховном суде Республики Карелия, который с учетом доводов апелляционного представления прокурора отменил приговор.

По результатам нового рассмотрения уголовного дела суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 миллионов рублей и лишением права занимать ряд должностей в течение 3 лет.

Осужденный и его защита обжаловали новый приговор в апелляционной инстанции, однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Карелия оставила апелляционные жалобы без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.