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Верховный суд предписал проверять добровольность увольнения работников «по собственному желанию»

Новости. Общество
16:29, 10 Сентября 2021
фото: коллаж © freepik

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Верховный суд России обязал нижестоящие судебные инстанции тщательно проверять, было ли увольнение человека добровольным.

Особое внимание следует, по мнению суда, обращать на факты травли сотрудника, которого начальство решило выжить с работы.

Как сообщает «Российская газета», такая правовая позиция последовательно проводится в ряде последних дел, которые рассматривал Верховный суд.

Он не согласился с решениями нижестоящим судов, которые отклоняли иски работников, подавших заявления «по собственному желанию» под давлением работодателей. Верховный суд вернул эти дела и предписал перепроверить все факты, действительно ли добровольными были эти заявления об увольнении.

 

 

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