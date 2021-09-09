Верховный суд предписал проверять добровольность увольнения работников «по собственному желанию»

Верховный суд России обязал нижестоящие судебные инстанции тщательно проверять, было ли увольнение человека добровольным.

Особое внимание следует, по мнению суда, обращать на факты травли сотрудника, которого начальство решило выжить с работы.

Как сообщает «Российская газета», такая правовая позиция последовательно проводится в ряде последних дел, которые рассматривал Верховный суд.

Он не согласился с решениями нижестоящим судов, которые отклоняли иски работников, подавших заявления «по собственному желанию» под давлением работодателей. Верховный суд вернул эти дела и предписал перепроверить все факты, действительно ли добровольными были эти заявления об увольнении.