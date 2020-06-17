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Верховный суд рассмотрит тему конфликтов из-за аренды коммерческой недвижимости во время пандемии

Новости. Общество
16:20, 18 Июня 2020
фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Белицкий
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Представители 32 розничных компаний направили обращение в Верховный суд России, в котором просят разъяснить порядок разрешения споров с арендодателями, возникших из-за неиспользования помещений в период пандемии.

Об этом говорится в письме, копия которого есть в распоряжении RNS.

"С каким иском должны обращаться арендаторы (или каким иным способом защиты права арендаторы должны пользоваться) в случае, если арендодателем незаконно начислена арендная плата за период невозможности использования помещения, в одностороннем порядке зачтен, в счет мнимого долга - обеспечительный платеж?" - спрашивают авторы письма, адресованного председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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