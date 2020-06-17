Верховный суд рассмотрит тему конфликтов из-за аренды коммерческой недвижимости во время пандемии

Представители 32 розничных компаний направили обращение в Верховный суд России, в котором просят разъяснить порядок разрешения споров с арендодателями, возникших из-за неиспользования помещений в период пандемии.

Об этом говорится в письме, копия которого есть в распоряжении RNS.

"С каким иском должны обращаться арендаторы (или каким иным способом защиты права арендаторы должны пользоваться) в случае, если арендодателем незаконно начислена арендная плата за период невозможности использования помещения, в одностороннем порядке зачтен, в счет мнимого долга - обеспечительный платеж?" - спрашивают авторы письма, адресованного председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".