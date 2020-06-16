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Вернувшийся из командировки житель Карелии остался без палатки и удочек

Новости. Криминал
18:00, 16 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию с заявлением о краже обратился 54-летний житель Прионежского района, сообщили в МВД Карелии.

Пока мужчина находился в длительной командировке, неизвестный вскрыл его гараж и похитил оттуда туристическую палатку, два спиннинга и три удочки. Ущерб составил 9 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого – 27-летнего жителя Петрозаводска. Тот пояснил, что сорвал навесной замок, проник внутрь, похитил имущество, которое позже продал.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее продажа поношенной шубы дорого обошлась жительнице Карелии.

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