Вернувшийся из командировки житель Карелии остался без палатки и удочек

В полицию с заявлением о краже обратился 54-летний житель Прионежского района, сообщили в МВД Карелии.

Пока мужчина находился в длительной командировке, неизвестный вскрыл его гараж и похитил оттуда туристическую палатку, два спиннинга и три удочки. Ущерб составил 9 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого – 27-летнего жителя Петрозаводска. Тот пояснил, что сорвал навесной замок, проник внутрь, похитил имущество, которое позже продал.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее продажа поношенной шубы дорого обошлась жительнице Карелии.