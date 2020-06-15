Продажа поношенной шубы дорого обошлась жительнице Карелии

В минувшее воскресенье в полицию обратилась 41-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.
Как выяснилось, еще три месяца назад она разместила на одном из популярных сайтов объявление о продаже шубы за 10 тысяч рублей.
На днях с ней связался незнакомый мужчина, который заинтересовался предложением. Он сказал, что живет в другом регионе, и договорился с продавцом о доставке. После этого попросил сообщить реквизиты карты, чтобы оплатить покупку.
В итоге с ее карты исчезло 10 тысяч рублей.
Проводится проверка.
Полиция Карелии призывает граждан быть внимательными при оформлении сделок купли-продажи через интернет. Если покупатель почти ничего не спрашивает о товаре, соглашается на все условия и сам предлагает заплатить полную стоимость, это должно насторожить.
Ранее две жительницы Карелии лишились более 700 тысяч рублей после общения с мошенниками.
Комментарии