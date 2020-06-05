Вероника Скворцова обратилась к жителям Карелии в честь столетия республики

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова поздравила жителей региона со 100-летием Карелии, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Бывший министр здравоохранения России в поздравлении отметила, что Карелия является крупным промышленным и туристическим центром нашей страны.



"Родина великого эпоса "Калевала" манит туристов со всего мира своими суровыми северными пейзажами, древними преданиями и традициями. Здесь реализуются масштабные инновационные и социальные проекты, создаются новые рабочие места, растут доходы населения", – написала Скворцова в телеграмме.

По словам нынешнего руководителя ФМБА, в Карелии была проделана большая работа по укреплению кадрового потенциала и мотивации медицинского персонала.



"Улучшилось не только качество оказания медпомощи, но и ее объемы и повышение мобильности посредством развития санитарной авиации, обновления автопарка скорой помощи, строительства новых медицинских организаций и модернизации оборудования. В разы были увеличены объемы высокотехнологичной помощи по разным направлениям медицины. Удалось практически побороть детскую смертность за счет расширения сети ФАПов (с 2016 по 2019 гг. построено 36 ФАПов) и строительства республиканского перинатального центра в Петрозаводске", – считает Вероника Скворцова.

Она пообещала активно развивать здравоохранение и всю социальную сферу на благо жителей республики.

"От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Любите, цените и берегите Карельскую землю! С праздником Вас!", – заключила государственный деятель.

Ранее президент России поздравил жителей Карелии с юбилеем республики.