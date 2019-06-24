Вертолет доставил в Петрозаводск мужчину с ножевым ранением

Сразу нескольких пациентов спасли в минувшие выходные в Карелии врачи санавиации.

Как сообщается в паблике "Национальная служба санитарной авиации", в Карелии было выполнено три санитарных вылета. Из Сегежи в Пески был перевезен мужчина с тяжелым ножевым ранением. Вертолет вылетал из аэропорта Пески в Пудож для оказания помощи пациентам с множественными переломами. Кроме того, санитарный вылет был осуществлен по маршруту "Петропавловская Крепость - Республиканская больница", транспортирован пациент с гастроэнтеритом.