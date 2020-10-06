Вертолет санавиации срочно доставил больного мужчину из района Карелии в Республиканскую больницу

Больного из Сегежи забрали с аэродрома за городом, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии отметил, что многие уже давно привыкли к ежедневному шуму вертолетов над Петрозаводском, потому что знают – "это наша санавиация спешит на помощь пациентам в районах Карелии".

"Сегодня (6 октября) вертолет вновь вылетел в Сегежу за мужчиной, которого срочно нужно доставить в Республиканскую больницу. Заберут его на аэродроме, который находится за городом. Но уже в скором времени эвакуировать пациентов из Сегежи будут с новой вертолетной площадки. Ее строительство сейчас идет на территории центральной районной больницы", - написал Парфенчиков.

Такие же вертолетные площадки, по словам главы республики, планируется построить в Кеми и в Беломорске. Это позволит сократить время транспортировки экстренных больных, а значит увеличить шансы на их спасение.

"Развитию санавиации и медицины катастроф мы уделяем особое внимание. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в этом году из федерального и республиканского бюджета мы направили на эти цели в общей сложности 163,6 миллионов рублей. Это в 6 раз больше, чем три года назад! В результате в шесть с половиной раз увеличилось и число пациентов, эвакуированных и переданных в руки петрозаводских и столичных врачей. Только с начала этого года 570 человек, в том числе 77 детей, в крайне тяжелых, критических состояниях получили шанс на жизнь", - отметил глава Карелии.

Ранее сообщалось, что у Сегежской центральной районной больницы строится взлетно-посадочная площадка.