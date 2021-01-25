Весь январь автошкола дарит подарки

В Новый год принято дарить подарки.

Автошкола "Престиж" с этим не согласна. Подарки надо дарить весь январь!

Хотите получить свой подарок? Это очень легко.

Мы вручаем подарок каждому, кто заключил договор на обучение с 19 по 31 января 2021 г. Заключите договор по тарифу "Снеговик", внесите первый небольшой взнос, и в тот же день получите подарок!

Подарков много!

Фирменные часы, флешки, кружки, футболка и кепка, полотенце, календарь, шоколадки, сигнальный (светоотражающий) жилет, елочные игрушки разных форм и размеров и комплект учебной литературы. А также очень полезные и повышающие безопасность светоотражатели в комплекте с каждым подарком.

Приходите записываться в автошколу с 19 по 31 января и получайте свой подарок!

Учитесь семь дней в неделю - утром, вечером и днем! Учитесь онлайн! Выбирайте удобное время, стабильный график вождения и надежную автошколу.

Учитесь на права по тарифу "Снеговик" и получайте отличные подарки от автошколы "Престиж". К вашим услугам – отличные машины, огромная площадка со всеми удобствами, уютные классы и замечательные специалисты.

Справки по телефону 27-45-45.

P.S. Автошкола "Престиж" честно отдает все призы и подарки. Убедиться в этом можно на сайте и в группе автошколы "ВКонтакте". Там публикуются фото счастливчиков с подарками в руках.

Внимание!

* Информацию о мероприятии и его организаторе, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно получить в центральном офисе автошколы "Престиж" по адресу г. Петрозаводск, пр. Ленина, 3.

Организатор оставляет за собой право увеличить призовой фонд.

Организатор мероприятия: ООО Автошкола "Престиж" ИНН 1001220346, КПП 100101001, ОГРН 1091001003752, Юр. адрес: 185035, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.11, офис 40 Телефон: 27-45-45

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