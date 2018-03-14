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Новости. Общество
12:55, 14 Марта 2018

Весенние каникулы с гостями из Великобритании в Петрозаводске: чему научится школьник за 5 дней?

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На весенних каникулах в центре "Инициатива" дети и подростки откроют ресторан и будут практиковать разговорный английский язык.

26 марта в цнтре "Инициатива" начинается весенняя смена Международного языкового лагеря My First STARTUP. За время каникул дети и подростки от 7 до 17 лет не просто узнают о том, как начать свой бизнес, но и сделают большой шаг вперед на пути к совершенному английскому. Участников ждут творческие и кулинарные мастер-классы, ежедневные задания от Тайного босса и постоянная языковая практика с волонтерами из Ноттингемского университета.

Чтобы открыть свое дело всего за пять дней, участникам придется спросить совета у успешных бизнесменов и дизайнеров Петрозаводска, научиться готовить пиццу и традиционные блюда разных стран, узнать о тонкостях продвижения компании в социальных сетях. Гости из Италии, Китая и Великобритании проверят логику и смекалку участников в межкультурном квесте и подскажут, как отразить национальные особенности в своем вкусном бренде. 

Проект My First STARTUP будет полезен как для младших школьников, так и для подростков. Помимо тренингов и игр на сплочение участники будут ежедневно расширять словарный запас и работать над грамматикой. Дети 7-10 лет повторят лексику по темам "еда", "блюда" и "профессии", научатся вести диалог и давать развернутые ответы на вопросы. Участие в лагере научит ребят рассказывать о своих предпочтениях в еде и стать более раскованными в общении с носителями языка.

Впервые за время лагеря подростки поговорят об онлайн-грамотности и сами попробуют продвигать свой бизнес в Интернете. Участники научатся делать заказ на английском языке, вспомнят описательные прилагательные, времена и модальные глаголы. Вместе с педагогами и гостями школьники составят бизнес-план на английском языке и разберут структуру компаний. Просчитывать свои финансы, проявлять лидерские качества и грамотно презентовать проект – вот чему научится подросток в лагере.

С подробным расписанием весенней смены международного языкового лагеря можно ознакомиться на сайте центра "Инициатива", у сотрудников по телефону 67-18-82 или в офисе: пр. К. Маркса, 20.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-14 13:38:49
Включите телевизор. Второй день по всем каналам говорят, что с Великобританией мы больше дружить не будем.
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