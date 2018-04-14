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Новости. Погода
17:00, 14 Апреля 2018

Весенняя погода 15 апреля продолжит радовать жителей Карелии

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О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 15 апреля будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-восточный слабый.

Температура ночью +1, -1, днем +9, +11 градусов.

В районах Карелии также переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северных, днем восточных направлений слабый.

Ночью похолодает до -4, местами до -9 градусов, днем воздух прогреется до +4, +9, местами до +15.

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