Весенняя погода 15 апреля продолжит радовать жителей Карелии

О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 15 апреля будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-восточный слабый.

Температура ночью +1, -1, днем +9, +11 градусов.

В районах Карелии также переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северных, днем восточных направлений слабый.

Ночью похолодает до -4, местами до -9 градусов, днем воздух прогреется до +4, +9, местами до +15.