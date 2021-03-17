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Весна отменяется: в пятницу в Карелии похолодает до -18

Новости. Погода
17:00, 18 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 19 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями и небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до -9, -11°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -9, -14°С, местами опустится до -18°С, днем -3, -8°С.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-18 17:27:54
Какими местами ? Конкретно. Всегда в прогнозах забавляет эта фраза.
Гость
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