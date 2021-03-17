Весна отменяется: в пятницу в Карелии похолодает до -18

О погоде на 19 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями и небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до -9, -11°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -9, -14°С, местами опустится до -18°С, днем -3, -8°С.