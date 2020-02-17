Весогабаритные параметры автотранспорта в Карелии начали фиксировать в онлайне

Введены в строй первые автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК), смонтированные в Карелии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По сообщению пресс-службы министерства транспорта Карелии, АПВГК установлены на 10-м километре автодороги "Шуйская-Гирвас" и 14-м километре подъезда к пограничному пункту пропуска Сювяоро.

АПВГК позволяют в режиме онлайн фиксировать весогабаритные параметры всех типов транспортных средств. Где и когда в Карелии появится еще несколько таких пунктов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".