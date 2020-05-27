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Ветер сменится и принесет в районы Карелии кратковременные дожди

Новости. Погода
13:50, 28 Мая 2020
фото: © Елена Трукшанина
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О погоде на конец мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

"Сегодня пройдет атмосферный фронт, ветер сменится с юго-западного на северо-западный, северный, - рассказала синоптик карельского Гидрометцентра. – Из-за смены ветра воздушные массы станут чуть прохладнее, по северным и восточным районам Карелии пройдут кратковременные дожди".

По информации синоптиков, на севере республики ночные температуры составят +3...+8, днем ожидается +12...+16.
"Дождь пройдет в основном в северной части, заденет восточные районы республики, - уточнили в Гидрометцентре. – В Петрозаводске осадков не ожидается, смена ветра принесет лишь облачную погоду, тепло сохранится до +16…+20 градусов".

Такая погода сохраниться до конца мая, сообщили специалисты, а в первой декаде июня будет хорошая летняя погода, воздух прогреется до +20… +25 градусов.

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