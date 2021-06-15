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Ветер сорвал часть кровли с павильона «Бесовы следки» в Карелии (ФОТОФАКТ)

Новости. Происшествия
10:02, 16 Июня 2021
фото: https://vk.com/antipinevgeniy

Новый павильон над самой знаменитой группой беломорских петроглифов открыт в мае с участием заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Строительство защитного павильона над «Бесовыми следками» началось несколько лет назад в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, но финансирование работ шло из внебюджетных источников. Их ход контролировал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который входил в состав юбилейной комиссии. Высокопоставленный федеральный чиновник участвовал 21 мая и в торжественном открытии нового павильона, возведенного на месте прежнего, аварийного сооружения.


Фото со страницы Евгения Антипова в ВК: https://vk.com/antipinevgeniy

Однако, как сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» известный в Беломорске общественник и блогер Евгений Антипин, сильный ветер сорвал часть кровли с юбилейного объекта, спустя 25 дней после торжеств. Евгений опубликовал и несколько фото, на которых видны следы воздействия стихии.

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Комментарии

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кир
2021-06-16 10:54:16
Бесова работа, - сказал кот.
Никита
2021-06-16 10:19:56
Везде одна халтура . всё на соплях .
Самуил
2021-06-16 10:43:32
Никита, во-во! Ничего не могут.
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