Ветер сорвал часть кровли с павильона «Бесовы следки» в Карелии (ФОТОФАКТ)

Новый павильон над самой знаменитой группой беломорских петроглифов открыт в мае с участием заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Строительство защитного павильона над «Бесовыми следками» началось несколько лет назад в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, но финансирование работ шло из внебюджетных источников. Их ход контролировал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который входил в состав юбилейной комиссии. Высокопоставленный федеральный чиновник участвовал 21 мая и в торжественном открытии нового павильона, возведенного на месте прежнего, аварийного сооружения.



Фото со страницы Евгения Антипова в ВК: https://vk.com/antipinevgeniy

Однако, как сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» известный в Беломорске общественник и блогер Евгений Антипин, сильный ветер сорвал часть кровли с юбилейного объекта, спустя 25 дней после торжеств. Евгений опубликовал и несколько фото, на которых видны следы воздействия стихии.