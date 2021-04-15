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Ветеран МВД Андрей Гущин должен стать кандидатом на пост главы Петрозаводска от КПРФ, считают жители

Новости. Политика
18:15, 16 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Ветеран МВД Карелии Андрей Гущин получил наибольшую поддержку участников опроса по выбору кандидата на должность главы Петрозаводска от КПРФ.

Напомним, КПРФ предложила выдвинуть на конкурс на должность главы Петрозаводска того, кого жители определят всенародным голосованием. На площадке «Столицы на Онего» с 8 апреля выбирали самого достойного кандидата из числа тех, кто прислал анкеты (на первом этапе было 10 претендентов).

По итогам голосования наибольшую поддержку получил ветеран МВД Карелии, коммунист Андрей Гущин.

Андрею Ивановичу Гущину 58 лет, он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Прошел путь от участкового инспектора до начальника отдела собственной безопасности и начальника оперативно-поискового бюро МВД по Республике Карелия. Служил на Северном Кавказе. Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Одна из инициатив, с которой выступил Андрей Гущин, - возвращение прямых выборов мэра Петрозаводска.

«Главу Петрозаводска должны выбирать все горожане», - считает лидер голосования.

 

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Комментарии

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Шалапай
2021-04-16 20:17:18
Посмешили и хватит.....Парфенчиков уже всё решил,забудьте слова: " народный выбор"!?!
Саныч
2021-04-16 19:51:46
Одного силовика пару десятков лет выбрали. У людей мозги соломенные.
Изя
2021-04-16 19:03:12
Может он и хороший , но это голосование полная туфта и примитив (((((((((((((((( :)
театральный критик
2021-04-16 18:26:57
Жители считают, что не должен. И не нужен.
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