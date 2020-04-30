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Ветеран войны Савелий Хенкин: "А поначалу я вообще не мог говорить"

Новости. Общество
11:51, 01 Мая 2020
фото: © Кадр из видео/"Открытая дверь"
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Заслуженный врач России и Карелии, ветеран войны Савелий Хенкин о боях подо Ржевом и создании урологического отделения в Республиканской больнице.

Он не любит вспоминать о войне, но, когда позволяло здоровье, каждый год в мае приходил к стеле, установленной на территории Республиканской больницы. Вместе с врачами, медсестрами и ветеранами он чтил память медиков, погибших на полях сражений. 9 мая для него не просто дата. Он сам был среди тех, кто спасал жизни бойцов, воевавших на передовой. Был сильно контужен, но снова вернулся на фронт и закончил войну в 1945 году на 1-м Прибалтийском в Кенигсберге. Савелий Хонанович Хенкин, заслуженный врач России, основатель урологической службы в Карелии поделился своим  воспоминаниями о войне.

"Подо Ржевом ранило наблюдателя, который корректировал огонь нашего батальона. Под шквальным огнем противника по минному полю я вынес его и оказал первую помощь. За это я получил медаль "За боевые заслуги"", - вспоминает доктор.

Фельдшер минометного батальона Хенкин сам чуть не стал жертвой ржевской битвы - одного из самых кровавых сражений Великой Отечественной войны.

"Перед наступлением на Ржев человек шесть бойцов, включая меня, находились в блиндаже, когда на него упал снаряд. Я помню только его разрыв, и ничего больше. Когда я очнулся, мне приятель сказал, что я счастливчик, поскольку погибли все, а меня в углу завалило телами. Только случайно удалось вытащить – думали, живых в блиндаже не осталось. Часть двинулась дальше. Но мой приятель заметил, что среди мертвых шевельнулась рука, он остался и меня откопал. Я был тяжело контужен, долго лечился в медсанбате, потом в госпитале в Москве. Последствия этой контузии – дефекты речи, сохранившиеся до сих пор. А поначалу я вообще не мог говорить. Примерно через месяц пребывания в госпитале очнулся ночью оттого, что кричу: "Пить!" Речь стала медленно восстанавливаться. Меня хотели комиссовать, но я был против, снова вернулся на фронт в состав минометного полка", – рассказал Савелий Хонанович.

Подробнее о герое нашей новой рубрики "Спасибо за жизнь" читайте здесь.

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