Ветеранам СВО в Карелии помогут с решением юридических вопросов

В правительстве Карелии рассказали о помощи с получением мер соцподдержки ветеранам спецоперации.

Филиал фонда «Защитники Отечества» и Карельское региональное отделение «Ассоциация юристов России» (КРО АЮР) подписали соглашение о сотрудничестве. Юристы будут бесплатно предоставлять помощь, связанную с получением мер социальной поддержки ветеранам СВО и их семьям, включая тех, кто будет оформлять документы о ветеранстве или принадлежности к их семьям.

Консультировать будут в филиале фонда «Защитники Отечества» на постоянной основе.

Помимо юридического сопровождения, юристы будут помогать оформлять или восстанавливать документы, получать статус ветерана боевых действий, в трудоустройстве и переобучении, в обеспечении санаторно-курортным лечением.

«Филиал фонда работает четвертый день. За это время к нам поступило уже более 70 обращений от членов семей погибших бойцов и самих ветеранов специальной военной операции. Многие вопросы удалось решить сразу. Например, двое детей из семей погибших бойцов получили места в дошкольных учреждениях республики. При содействии наших специалистов сыну ветерана СВО предоставлена скидка на обучение в ВУЗе, жителю Петрозаводска выдано удостоверение ветерана боевых действий», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ирина Бакунович.

Напомним, филиал фонда расположен в Петрозаводске по адресу: ул. Свердлова, д. 1. Обратиться к специалистам и получить необходимую консультацию жители республики могут по номеру телефона фонда: 8 (8142) 44-53-10.