Ветеранов из числа бывших силовиков в Карелии лишат "особых условий" соцподдержки

Пенсионеров правоохранительных органов, имеющих звание "Ветеран труда", лишат особых условий социальной поддержки и уравняют в правах с обычными носителями этого звания.

Соответствующий законопроект внес в парламент глава республики Артур Парфенчиков.

Документ подготовлен во исполнение решения Конституционного суда Карелии от 22 июня 2020 года. Суд признал неконституционным положение регионального законодательства, которое регламентирует социальную поддержку ветеранов труда – бывших сотрудников правоохранительных органов.

Суд усмотрел "необоснованные различия в условиях предоставления мер социальной поддержки" между ветеранами - бывшими сотрудниками правоохранительных оганов и тем, кто там не служил.

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