Ветеранов в Петрозаводске угостят бужениной и палтусом холодного копчения в День Победы

Праздничный обед для ветеранов устроят власти Карелии 9 Мая.

Как следует из документов, размещенных на сайте Госзакупок, аукцион на подготовку выиграло ООО "Ресторан "Северный".

Контракт был заключен с единственным участником по максимальной цене. Цена праздника без концертной программы – 300 тысяч рублей.

Согласно конкурсной документации, 9 мая с 13.00 до 15.00 в ресторане "Северный" в честь Дня Победы состоится праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны.



Столы предполагается накрыть на 150 человек.

Угощать ветеранов планируют борщом с пампушками, бужениной, филе форели, палтусом холодного копчения, говядиной и свининой, салатом Оливье, бефстроганов из говядины со сливочно-грибным соусом и картофельным пюре, судаком с печёным картофелем, яблоками и мандаринами, а также морсом из карельских ягод, калитками, ватрушками и расстегаями с красной рыбой.

Напомним, что в прошлом году корреспондент "Столицы на Онего" был на праздновании Дня Победы в Олонецком районе, где ветеранов угощали котлетами, конфетами и яблоками.