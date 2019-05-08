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Новости. Общество
13:04, 08 Мая 2019
фото: 2gis

Ветеранов в Петрозаводске угостят бужениной и палтусом холодного копчения в День Победы

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Праздничный обед для ветеранов устроят власти Карелии 9 Мая.

Как следует из документов, размещенных на сайте Госзакупок, аукцион на подготовку выиграло ООО "Ресторан "Северный".

Контракт был заключен с единственным участником по максимальной цене. Цена праздника без концертной программы – 300 тысяч рублей.

Согласно конкурсной документации, 9 мая с 13.00 до 15.00 в ресторане "Северный" в честь Дня Победы состоится праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны.

Столы предполагается накрыть на 150 человек.

Угощать ветеранов планируют борщом с пампушками, бужениной, филе форели, палтусом холодного копчения, говядиной и свининой, салатом Оливье, бефстроганов из говядины со сливочно-грибным соусом и картофельным пюре, судаком с печёным картофелем, яблоками и мандаринами, а также морсом из карельских ягод, калитками, ватрушками и расстегаями с красной рыбой.

 

Напомним, что в прошлом году корреспондент "Столицы на Онего" был на праздновании Дня Победы в Олонецком районе, где ветеранов угощали котлетами, конфетами и яблоками.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-05-08 13:27:06
Не так уж и много осталось ветеранов ВОВ , могли бы и лучше угостить. И почему при накрытии столов на 150 человек порций в некоторых блюдах только 55? Нашли на ком экономить!
Гость
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