Ветерану войны, живущему в Карелии, исполнилось 100 лет

Ветеран Великой Отечественной войны, житель Карелии Алексей Шошин сегодня отмечает 100-летие со дня рождения.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, Алексей Федорович был призван в армию в 1940-м году, когда ему исполнилось 18 лет. Он сражался на Курской дуге, освобождал Днепропетровск и Сталинград, а победу встретил в Берлине командиром танка Т-34.



«В Берлине, в казармах, впервые прикоснулся к клавишам пианино — с тех пор в его жизни появилась музыка. И сегодня он нередко садится к инструменту, играет любимые этюды Штрауса, Листа, Рахманинова. Бодрость и оптимизм помогают сохранить физические упражнения — каждое утро обязательные занятия на тренажере. А еще забота близких и невероятная любовь к жизни. Дорогой Алексей Федорович, низкий Вам поклон за стойкость и героизм. Здоровья на годы и жизненных сил!», — написал Парфенчиков.