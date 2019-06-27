Ветераны из Прионежского района поддержали изменения в закон по социальной поддержке

По мнению ветеранов труда, изменения в системе социальной поддержки положительно отразятся на состоянии жителей села, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Напомним, премьер-министр Карелии Александр Чепик внес на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания Карелии законопроект, предусматривающий изменения в системе оказания социальной поддержки.

Предложенные изменения были позитивно восприняты жителями районов Карелии, в частности, ветеранами труда из Прионежского района.

Председатель Совета Ветеранов поселка Шуйская Людмила Федоровна Вешкельская отметила, что ее односельчане рады появлению законопроекта.





"Сами посудите: сейчас нам возвращают в качестве компенсации за коммунальные расходы совсем небольшие суммы – рублей 400-500, один раз мне вообще вернули 150 рублей компенсации. Не совсем понятно, от чего это зависит. А с нового года, если депутаты поддержат, то каждый месяц у нас будет гарантированно почти тысяча рублей. Еще больше выиграют сельские педагоги и ветераны педагогического труда. Более трех тысяч компенсации! Для нас – жителей села – это почти фантастическая сумма! Кто живет в городах, не знают, каково приходится сельчанам. Ну, должна же быть какая-то справедливость! Рады, что наше правительство наконец прислушалось к жителям села", – отметила Людмила Федоровна.



Напомним, в случае поддержки законопроекта ежемесячная денежная выплата ветеранам труда будет увеличена с 700 до 750 рублей с учетом критериев нуждаемости. Также законопроектом планируется заменить 50% компенсацию расходов за оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда на фиксированную выплату в размере 969 рублей, педагогам сельской местности – 3378 рублей, пенсионерам, проработавшим не менее двадцати лет педагогами на селе, – 3147 рублей. Эти суммы значительно превышают реальные расходы на коммунальные услуги в селах и деревнях.