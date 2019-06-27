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Новости. Общество
10:05, 27 Июня 2019
фото: ТАСС / Антон Вергун

Ветераны из Прионежского района поддержали изменения в закон по социальной поддержке

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По мнению ветеранов труда, изменения в системе социальной поддержки положительно отразятся на состоянии жителей села, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Напомним, премьер-министр Карелии Александр Чепик внес на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания Карелии законопроект, предусматривающий изменения в системе оказания социальной поддержки.

Предложенные изменения были позитивно восприняты жителями районов Карелии, в частности, ветеранами труда из Прионежского района.

Председатель Совета Ветеранов поселка Шуйская Людмила Федоровна Вешкельская отметила, что ее односельчане рады появлению законопроекта.



"Сами посудите: сейчас нам возвращают в качестве компенсации за коммунальные расходы совсем небольшие суммы – рублей 400-500, один раз мне вообще вернули 150 рублей компенсации. Не совсем понятно, от чего это зависит. А с нового года, если депутаты поддержат, то каждый месяц у нас будет гарантированно почти тысяча рублей. Еще больше выиграют сельские педагоги и ветераны педагогического труда. Более трех тысяч компенсации! Для нас – жителей села – это почти фантастическая сумма! Кто живет в городах, не знают, каково приходится сельчанам. Ну, должна же быть какая-то справедливость! Рады, что наше правительство наконец прислушалось к жителям села", –  отметила Людмила Федоровна.

Напомним, в случае поддержки законопроекта ежемесячная денежная выплата ветеранам труда будет увеличена с 700 до 750 рублей с учетом критериев нуждаемости. Также законопроектом планируется заменить 50% компенсацию расходов за оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда на фиксированную выплату в размере 969 рублей, педагогам сельской местности – 3378 рублей, пенсионерам, проработавшим не менее двадцати лет педагогами на селе, – 3147 рублей. Эти суммы значительно превышают реальные расходы на коммунальные услуги в селах и деревнях.

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Комментарии

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кир
2019-06-27 11:01:02
Ветераны не голодают и далее будут жить привычной жизнью. Не надо щёки надувать на пустом месте.
User
2019-06-27 10:55:02
В таком случае, чтобы ничье положение не было ухудшено, должна быть возможность выбора между фиксированной денежной выплатой и компенсацией 50% расходов на ЖКХ. Реформы должны быть гибкими, а не однобокими!
Lana
2019-06-27 10:35:27
Еще одна "общественница" нарисовалась, защитница антиконституционного законопроекта. Только за себя любимых. На остальных ветеранов труда плевать. Ничего что у них отнимут ощутимую часть компенсации на ЖКХ? Как спать то будете? Совесть не замучает?
zanoza
2019-06-27 10:34:27
Началось! Опять прикормленная общественность будет решать за всех ветеранов Карелии! То ,что предлагается правительством Карелии в лице А.Чепика абсурдно по сути и ухудшает и без того сложное финансовое положение тысяч ветеранов труда, а ведь они заслужили свое право на льготы, трудясь на благо государства.
Может для сельской категории ветеранов размер этих льгот и увеличится, но основная масса ветеранов проживает в городах и для них всё как раз произойдёт наоборот. Размер льгот должен быть сопоставим с расходами на ЖКХ которые несёт ветеран, а не с территорией проживания! Нет никакого здравого смысла в этом законопроекте, так как он направлен на уменьшение льгот большинству ветеранов труда!
Lana
2019-06-27 10:44:39
zanoza,

Респект!
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