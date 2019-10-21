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Новости. Общество
10:00, 21 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Ветераны отрасли здравоохранения: "Служба скорой помощи в Петрозаводске исторически была самостоятельным подразделением"

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Известыне врачи Карелии считают, что реорганизация БСМП исправит ошибку советского прошлого.

На первом заседании рабочей группы по реорганизации БСМП министр здравоохранения республики Михаил Охлопков заявил, что решение о выводе Станции скорой помощи из состава больницы не было спонтанным. Несколько месяцев назад такое предложение по развитию скорой медицинской помощи руководству министерства поступило от ветеранов. Заслуженный врач Российской Федерации, заместитель председателя Общественного совета при Минздраве Карелии Геннадий Масликов, который в течение 16 лет руководил БСМП, предложил вернуть службе скорой самостоятельность, ведь до 1986 года Станция была отдельным учреждением.

"Я считаю, что объединением Станции скорой помощи с городской больницей в 1986 году мы нанесли урон службе. Тогда, в связи с постановлением ЦК КПСС, можно было строить больницу скорой медицинской помощи. Мы могли возвести больницу на 500 коек, и в Петрозаводске было бы два учреждения здравоохранения. А так объединили, постановление ЦК выполнили, и все довольны, счастливы. Потеряли время и возможности", - считает экс-главврач БСМП Геннадий Масликов.

Поддерживает реорганизацию БСМП и другой известный врач, экс-руководитель Республиканской больницы, директор мединститута ПетрГУ Александр Балашов. Он начинал свою карьеру именно с работы на "скорой".

"Я три года отработал на Станции скорой помощи. Исторически эта служба была учреждением самостоятельным. Вне всякого сомнения, служба скорой помощи - самостоятельный, особый вид медицинской деятельности. Особенность в том, что это действительно каторжный труд. Это командная работа – бригада скорой помощи выходит на дежурство. Это одна семья, начиная от врача, фельдшера, водителя, которые должны понимать друг друга с полувзгляда, полуслова. Безусловно, этот труд должен достойно оплачиваться. Считаю, что создание единого центра скорой помощи – правильное решение. И мы, как члены рабочей группы, готовы помогать, обсуждать детали реорганизации. Ни фельдшер, ни водитель, ни врач не должны пострадать в результате реорганизации ни в коем случае", - заявил Александр Балашов.

 

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Комментарии

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Изя
2019-10-21 10:57:40
Всё правильно , только начальники в те времена у них были другие , профессиональные , ответственные и порядочные . :)
Гость
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