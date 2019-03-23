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Новости. Общество
13:10, 23 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

Ветераны в Петрозаводске хотят убрать памятник Кирову

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Ветераны 21 марта на встрече с Мирошник предложили установить стелу "Город воинской славы" вместо памятника Кирову в Петрозаводске.

лава карельской столицы признала, что выбор площадки для памятного знака затянулся, но пообещала ветеранам учесть все мнения и установить стелу летом 2020 года, во время празднования 100-летия создания Республики Карелия.

Подавляющее большинство представителей ветеранских и патриотических организаций высказались за возведение стелы на площади Кирова. При этом участники встречи не исключили возможность переноса памятника Кирову, который находится в центре площади.

"Памятник Петру Первому переносили не один раз, а это основатель нашего города", – заметила на встрече руководитель общественной организации "Северные колокола" Наталья Вартанова.

Полный текст читайте здесь.

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Комментарии

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Геннадий Гаврилов
2019-03-23 14:37:01
Скажите просто .что Киров вам поперек горла ,а не ссылайтесь на ветеранов . Сейчас самому младшему ветерану ВОВ -92 года и он вряд ли ходит на эти посиделки , а все остальные ветераны разных организаций имеют не большее право голоса ,чем и остальные жители Петрозаводска . Проведите референдум и узнайте мнение жителей города . Наверняка в самоуправлении скажут ,что нет денег на это мероприятие , а вот если бы потребовалось одобрить курс партии и правительства ,сразу бы нашлись .
кир
2019-03-23 14:32:08
Эти люди не владеют истиной. Нет им доверия.
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