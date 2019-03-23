Ветераны в Петрозаводске хотят убрать памятник Кирову

Ветераны 21 марта на встрече с Мирошник предложили установить стелу "Город воинской славы" вместо памятника Кирову в Петрозаводске.

лава карельской столицы признала, что выбор площадки для памятного знака затянулся, но пообещала ветеранам учесть все мнения и установить стелу летом 2020 года, во время празднования 100-летия создания Республики Карелия.

Подавляющее большинство представителей ветеранских и патриотических организаций высказались за возведение стелы на площади Кирова. При этом участники встречи не исключили возможность переноса памятника Кирову, который находится в центре площади.

"Памятник Петру Первому переносили не один раз, а это основатель нашего города", – заметила на встрече руководитель общественной организации "Северные колокола" Наталья Вартанова.

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