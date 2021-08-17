Ветка тополя чуть не убила женщину на севере Карелии (ФОТО)

Жительница Кеми рассказала, как на нее обрушилась ветка дерева.

Жительница севера Карелии рассказала в паблике «Общественный контроль г. Кемь», что ее задела упавшая ветка дерева.

«Вчера проходила мимо банка ВТБ. С большого старого тополя, который давно надо снести, упала большая ветка и задела меня. Слава Богу, отделалась испугом. На этом месте большие ветки падают не однажды», — рассказала она.

Автор поста обратилась в диспетчерскую службу, однако не добилась от нее быстрых действий.

«Звонили в диспетчерскую службу администрации, обещали убрать вчера же. Сегодня проходила мимо, ветка лежит там же. Просьба принять меры срочно, пора давно спилить эти старые тополя. Там же ходят много людей, недалеко и до беды. Мое предложение сделать это до выборов», — резюмировала автор поста.

Ранее сообщалось, как огромное дерево упало на жилой дом в Петрозаводске.