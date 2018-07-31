Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы

Жителей Карелии попросили помочь полиции установить личность женщины, возможно, причастной к мошенничеству.

"Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность женщины, запечатленной на фото, в связи с совершением мошеннических действий", - сообщает МВД Карелии.



МВД Карелии

"Всех, кто узнал эту женщину или располагает данными о ее местонахождении, полицейские просят сообщить по телефонам: 8-921-220-08-35, 8-953-532-49-59 или 8-911-407-49-88. Конфиденциальность гарантируется", - обещают правоохранители.