Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы

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Жителей Карелии попросили помочь полиции установить личность женщины, возможно, причастной к мошенничеству.
"Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность женщины, запечатленной на фото, в связи с совершением мошеннических действий", - сообщает МВД Карелии.
"Всех, кто узнал эту женщину или располагает данными о ее местонахождении, полицейские просят сообщить по телефонам: 8-921-220-08-35, 8-953-532-49-59 или 8-911-407-49-88. Конфиденциальность гарантируется", - обещают правоохранители.
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