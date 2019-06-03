ВИДЕО: Автобус с пассажирами вылетел на "красный" и чуть не устроил ДТП в центре Петрозаводска

Пассажирский автобус создал аварийную ситуацию, выехав под запрещающий сигнал светофора в центре Петрозаводска.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, когда 2 июня в 15.59 автобус с пассажирами на перекрестке ул.Правды-пр.А.Невского выехал под запрещающий сигнал светофора и чуть не столкнулся с легковыми автомобилями.