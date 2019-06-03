09:30, 03 Июня 2019
ВИДЕО: Автобус с пассажирами вылетел на "красный" и чуть не устроил ДТП в центре Петрозаводска
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Пассажирский автобус создал аварийную ситуацию, выехав под запрещающий сигнал светофора в центре Петрозаводска.
В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, когда 2 июня в 15.59 автобус с пассажирами на перекрестке ул.Правды-пр.А.Невского выехал под запрещающий сигнал светофора и чуть не столкнулся с легковыми автомобилями.
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